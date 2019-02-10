Полиция обнародовала видео конфликта в райотделе в Киеве

Тем временем в ГБР рассказали о ходе расследования избиения правоохранителями активистов.

Национальная полиция Украины обнародовала видео конфликта между активистами и правоохранителями в Подольском районном отделении в Киеве.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на видеозапись с камеры наблюдения, который появился на YouTube-канале ведомства.

"Как видно на записи, более 20 молодых мужчин заблокировали помещение внутри отделения. После этого они попытались вытащить одного из полицейских в толпу, а когда им это не удалось, пытались протолкнуться за дверь", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Государственного бюро расследований отчитались о расследовании избиения активистов.

"Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, который произошел вчера около 17:00 возле здания Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве", - говорится в сообщении.

По данным бюро, в рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 пострадавших лиц и 8 полицейских.

Как отмечается, также исследуется видео, изъятое с камер наблюдения, размещенных в управлении Национальной полиции. Продолжаются другие неотложные следственные действия.

"Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать на адрес ГБР фото и видео материалы с места событий", - добавили в бюро.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого у полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения трех полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Масси Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных Подольского райотдела полиции активистов отпустили и что большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.