Руководство полиции в соцсетях начало "записываться в бандеровцы"

После инцидента с украинофобским возгласом спецназовца руководство Нацполиции в соцсетях начало флешмоб с признания себя бандеровцами и извинениями за слова подчиненного.

Руководство Национальной полиции на своих страницах в соцсетях начало "записываться в бандеровцы".

Читайте такжеПолиция Киева проведет два служебных расследования после столкновений с активистами С14

В частности, председатель Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook разместил сообщение: "Я прошу прощения, я тоже бандеровец! Слава Украине!" и хэштег "#ябандеривець".

А начальник департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков на своей странице в той же соцсети написал: "Я - Бандера! Я - офицер полиции! Я служу украинскому народу! Я не поддерживаю призывы: "Ложись Бандера"! Я не поддерживаю захваты любых зданий! Я защищаю и буду защищать свою страну и свой народ!".

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого у полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения трех полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Масси Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и что большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.