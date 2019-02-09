Пограничники РФ безосновательно отказывают украинцам во въезде - Госпогранслужба

Только через пункт пропуска «Нехотеевка» за три дня без каких-либо причин не пропустили более 90 граждан Украины.

Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде, ссылаясь при этом на мифические запреты.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в течение последних трех дней к сотрудникам ГПСУ неоднократно обращались украинские граждане, которых без объяснений не пропустили на территорию РФ представители Пограничной службы ФСБ РФ.

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В частности, только через российский пункт пропуска «Нехотеевка», расположенный напротив украинской «Гоптовки» в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причин не пропустили более 90 граждан Украины.

«Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя как Toyota Prado, Volkswagen Passat и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию», - отметили в пресс-службе.

В связи с этим Госпогранслужба призывает украинских граждан учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Россию, поскольку, кроме безосновательных возвратов, не исключено влияние на них российских спецслужб.