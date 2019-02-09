На Львовщине переаттестуют полицию по борьбе с наркотиками

После того, как один из сотрудников подразделения был уличен в преступлении, руководитель управления противодействия наркопреступности во Львовской области отстранен от исполнения обязанностей.

Национальная полиция запускает переаттестацию сотрудников подразделения противодействия наркопреступности во Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, об этом сегодня сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, во Львове работает группа центрального аппарата Нацполиции во главе с руководством Департамента противодействия наркопреступности, которые проводят полную проверку организации деятельности львовского подразделения.

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В то же время руководитель управления противодействия наркопреступности во Львовской области отстранен от исполнения обязанностей - такое решение было принято руководством Нацполиции после того, как один из сотрудников подразделения был уличен в преступлении.

«По результатам этой проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы как руководителя, так и других работников управления. В то же время мы запускаем переаттестацию всех сотрудников львовского УПН. Такие позорные случаи в рядах полиции недопустимы. И реакция на них будет жесткой», - сообщил первый замначальника Нацполиции.

Аброськин добавил, что к переаттестации сотрудников запланировано привлечь международных партнеров, которые помогают украинским полицейским в развитии ведомства.

В полиции напомнили, что работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили сотрудника львовской полиции на вымогательстве взяток с наркодилеров за непрепятствование их деятельности. Также полицейский уличен в сбыте наркотиков. Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.