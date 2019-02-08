В Херсоне суд продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Вышинского до 8 апреля

По словам адвоката, Вышинский уже ознакомился с 16-ю из 25-ти томов возбужденного в отношении него дела.

Херсонский городской суд продлил до 8 апреля срок содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Вышинского Андрей Доманский, соответствующее решение было вынесено судом сегодня, 8 февраля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Вышинского до 8 апреля», - отметил он.

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По словам Доманского, адвокаты просили изменить подзащитному меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

«Я готов взять его на поруки. Но судья Херсонского городского суда Дмитрий Гонтарь удовлетворил ходатайство органов следствия», - заявил адвокат.

Также он рассказал, что Вышинский уже ознакомился с 16 томами возбужденного в отношении него уголовного производства.

Адвокат добавил, что дело Вышинского состоит из 25 томов, в каждом примерно по 500 страниц. Также есть еще шесть дополнительных томов и видеоматериалы.

Доманский отметил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда о продлении меры пресечения Вышинскому.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины. Его арестовали по решению Херсонского городского суда.

В пресс-службе прокуратуры АР Крым сообщили, что рассматривать по существу дело Вышинского будет один из районных судов Киева.