На Полтавщине первая община решила перейти в ПЦУ – "Московский патриархат" собрался в суд

Сегодня в селе состоялся митинг. Охрану правопорядка на месте обеспечивают 6 полицейских и сотрудники батальона «Полтава».

Община села Устивица Великобагачанского района Полтавской области решила перейти из состава бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в состав новосозданной Православной церкви Украины.

Об этом сообщила директор департамента культуры и туризма Полтавской облгосадминистрации Валентина Вождаенко.

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По ее данным, соответствующее решение поддержали 176 представителей общины из 183.

В то же время, в Полтавской епархии бывшей УПЦ МП рассказали, что к голосованию не допустили церковную общину и священника.

«Там есть старая церковь и новая, которая еще не введена в эксплуатацию. Документы на землю и сооружения оформлены на УПЦ. Поэтому планируем подать в суд. Священник, отец Иоанн, не являлся на службу, а затем добровольно попросил вывести его из штата. Его просьба была удовлетворена. Был назначен новый священник. Предыдущий священник забрал ключи от церкви, начал собирать подписи и претендовать на новый храм. Благотворители, которые предоставляли средства, против каких переводов и против противостояния», - заявили в епархии бывшей УПЦ МП.

Сегодня в селе состоялся митинг. Полиция области сообщила, что у сельского Дома культуры собрались более 60 жителей села Устивица. Митингующих волнует вопрос определения настоятеля местной церкви. Охрану правопорядка на месте обеспечивают 6 полицейских и работники батальона «Полтава».