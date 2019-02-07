"Суд" в Крыму продлил арест активиста Бекирова до 12 апреля

"Суд" отказался избрать незаконно задержанному в декабре 2018 года крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подконтрольный оккупантам так называемый "Киевский районный суд" в Симферополе до 12 апреля продлил срок содержания в СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность".

"Арест продлен до 12 апреля 2019 года", - сказано в сообщении.

Суд не принял во внимание доводы адвоката Исляма Велиляева, который заявил, что его подзащитный "может находиться под более мягкой мерой пресечения, поскольку он ранее не судим, обвиняется в преступлении, доказательства которого у следствия основано только на показаниях засекреченного свидетеля".

Также защитник сообщил о заболеваниях Бекирова, которые препятствуют содержанию активиста в месте заключения, - "анатомические дефекты - ампутации, которые требуют постоянного медсопровождения, сахарный диабет".

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"Мой подзащитный одноногий инвалид, куда он может убежать? За два месяца с моим подзащитным никаких следственных действий не проводили, кроме как в самом начале. Я думаю, что и в следующие два месяца его, в лучшем случае, ознакомят с экспертизами. Он может себя содержать сам, могут содержать родственники, которые находятся в зале суда. Нет никаких оснований содержать его еще два месяца в местах лишения свободы. Я бы просил заменить меру пресечения на домашний арест", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинскую помощь. Также у Бекирова ампутирована нога.

На следующий день после задержания так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что состояние Бекирова резко ухудшилось.

6 февраля дочь Бекирова Элеонора высказала опасения, что новые болезни ее отца, которые возникают в условиях содержания под стражей, могут привести к летальному исходу.