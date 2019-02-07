"Категорически против": мэр Днепра прокомментировал переименование области в Сичеславскую
17:21, 07 февраля 2019Общество
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Филатов уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.
Филатов против переименования Днепропетровской области / Фото УНИАН
Мэр Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
Об этом он написал на странице в Facebook.
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"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.
При этом он отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.
Как сообщал УНИАН, Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. В то же время депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.
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