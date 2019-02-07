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"Категорически против": мэр Днепра прокомментировал переименование области в Сичеславскую

17:21, 07 февраля 2019
Общество
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Филатов против переименования Днепропетровской области / Фото УНИАН

Об этом он написал на странице в Facebook.

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"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.

При этом он отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Как сообщал УНИАН, Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. В то же время депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.

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Теги: #Днепр#Сичеславская область