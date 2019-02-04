Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве

Вера Савченко считает, что ее сестру пытаются вывезти из Киева до выборов.

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко, ссылаясь на информацию Красного креста.

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Вера Савченко считает, что ее сестру пытаются вывезти из Киева до выборов.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Итак, быстро до выборов хотят скрыть Надежду из Киева", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, Савченко, находящаяся под арестом, 3 февраля подала документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Справка: Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

2 августа 2018 года генпрокурор сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

21 января 2019 года Рубану вручили обвинительный акт. 29 января дело Савченко и Рубана было передано в Славянский горрайонный суд Донецкой области.