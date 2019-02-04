В Одессе задержаны мужчины, избившие в центре города полицейского

Четверо мужчин сначала устроили драку в баре с охранниками, а потом начали оказывать сопротивление патрульным, прибывшим на место происшествия.

В Одессе задержаны четверо злоумышленников, которые устроили в одном из баров в центре города драку с охраной, а потом избили полицейского, пытавшегося их утихомирить.

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Как сообщили УНИАН в Управлении патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел 3 февраля, около 23.00, на улице Дерибасовской.

В частности, к экипажу патрульных полицейских обратились охранники одного из кафе с просьбой в оказании помощи.

«Сотрудники охраны просили помочь прекратить конфликт с нетрезвыми посетителями, которые в заведении устроили драку. Как выяснилось, четверо неизвестных дрались с охранником заведения, не реагировали на замечания и начали оказывать сопротивление работникам патрульной полиции. В результате столкновения один из патрульных полицейских получил телесные повреждения, его госпитализировали», - рассказали в управлении.

Отмечается, что в действиях задержанных нарушителей усматривается уголовная ответственность по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса ("умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей").

По некоторым данным, драка произошла в баре-кафе «Плющ» на Дерибасовской улице, у пострадавшего полицейского, в том числе закрытая черепно-мозговая травма.