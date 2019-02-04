В Киеве арестовали мужчину, который ранил из пистолета 5-летнего мальчика

Мужчина с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Ребенок с травмой глаза находится в больнице.

Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог мужчине, который во время уличного конфликта выстрелил в 5-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Следствием установлено, что 1 февраля в Деснянском районе столицы подозреваемый во время уличного конфликта с другими мужчинами выстрелил из пистолета в оппонентов, однако попал в лицо 5-летнему мальчику, который шел по улице с матерью.

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Мужчина с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Злоумышленнику объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Орудие преступления - устройство для отстрела резиновых пуль - изъято.

Ребенок с травмой глаза находится в больнице. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля, на улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе Киева произошел словесный конфликт между тремя мужчинами, один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику. После содеянного подозреваемый скрылся, но в тот же день он был задержан. Мальчика госпитализировали для оказания медицинской помощи.