В Черновицкой области восьмая по счету церковная община решила перейти в ПЦУ
В Черновицкой области восьмой по счету церковный приход принял решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.
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Как сообщили участники собрания, церковная община села Михайловка большинством голосов сегодня поддержала предложение об изменении подчинения церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Так, 165 жителей проголосовали «за», еще 28 - «против». В то же время три человека воздержались.
"Община выразила свою патриотическую позицию. Кроме того, предоставили возможность выступить на собрании всем сторонам. Собрание прошло спокойно и очень мирно", - сообщил корреспонденту участник собрания Василий.
Справка УНИАН. В Черновицкой области уже восемь церковных общин приняли решение о переходе из подчинения УПЦ МП в Православную церковь Украины. Первой о таких намерениях высказалась община села Шишковцы Кицманского района 19 декабря 2018 года. Позже в ПЦУ перешли церковные общины сел Карапчов Вижницкого района и Боянчук Застанивского района. 20 января община церкви Успения Пресвятой Богородицы села Горошовцы Заставнивского района приняла решение о переходе в Православную церковь Украины.
27 января решение о переходе церковной общины в ПЦУ приняли в селе Ясены Сторожинецкого района, а также приход села Задубровка Заставнивского района. Также разорвать отношения с Московским патриархатом решила община села Васлововцы Заставнивского района.
8 января 2019 года архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий на пресс-конференции сообщил о намерениях еще 15 церковных общин Черновицкой области перейти в ПЦУ.