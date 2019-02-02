"Поехали развлекаться": в полиции опровергли "похищение" девушек в Киеве

Там отметили, что заявила о "похищении" подружка девушек, о которой они забыли и поехали развлекаться.

В полиции опровергли информацию о якобы похищении двух девушек возле станции метро "Осокорки" в Киеве.

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Как сообщили на странице полиции Киева в Facebook, трое подруг целую ночь проводили время в компании с парнями. Затем двое из них уехали развлекаться, забыв о третей. Она и сообщила о, как ей показалось, похищении.

"Никто никого не похищал. Со всеми участниками события все хорошо. Претензий никто ни к кому не имеет", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Дарницком районе Киева возле станции метро "Осорки" двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух девушек.