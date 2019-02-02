"Поехали развлекаться": в полиции опровергли "похищение" девушек в Киеве
15:02, 02 февраля 2019Общество
133 0
Там отметили, что заявила о "похищении" подружка девушек, о которой они забыли и поехали развлекаться.
В полиции опровергли информацию о похищении девушек на Осокорках в Киеве / фото facebook.com/odesapolice
В полиции опровергли информацию о якобы похищении двух девушек возле станции метро "Осокорки" в Киеве.
Читайте такжеЧиновница Администрации президента похитила дочь из-за "неподходящего мужчины" (видео)
Как сообщили на странице полиции Киева в Facebook, трое подруг целую ночь проводили время в компании с парнями. Затем двое из них уехали развлекаться, забыв о третей. Она и сообщила о, как ей показалось, похищении.
"Никто никого не похищал. Со всеми участниками события все хорошо. Претензий никто ни к кому не имеет", - подчеркнули в полиции.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Дарницком районе Киева возле станции метро "Осорки" двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух девушек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter