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"Поехали развлекаться": в полиции опровергли "похищение" девушек в Киеве

15:02, 02 февраля 2019
Общество
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В полиции опровергли информацию о похищении девушек на Осокорках в Киеве / фото facebook.com/odesapolice

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Как сообщили на странице полиции Киева в Facebook, трое подруг целую ночь проводили время в компании с парнями. Затем двое из них уехали развлекаться, забыв о третей. Она и сообщила о, как ей показалось, похищении.

"Никто никого не похищал. Со всеми участниками события все хорошо. Претензий никто ни к кому не имеет", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Дарницком районе Киева возле станции метро "Осорки" двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух девушек.

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Теги: #полиция#Киев#похищение