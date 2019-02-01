Фигурант дела об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова умер от ран – росСМИ

Основной фигурант дела об убийстве Дениса Вороненкова, вероятно, мертв.

В России правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте 2017 года в Киеве.

Об этом сообщает издание "Росбалт", ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ.

"Самого гангстера нет в живых — он скончался от ранения, полученного при нападении", - говорится в сообщении.

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СМИ пишут, что бандиты якобы должны были доставить "авторитета" к весомой фигуре в криминальном мире – на беседу, от которой он уклонялся.

"В ходе борьбы в него выстрелили из пистолета ТТ. На месте был обнаружен фрагмент кости, что указывало на серьезность ранения "авторитета", - пишет "Росбалт".

Чтобы найти злоумышленников, понадобилось больше двух недель.

"На допросах они валят вину на подельников, которые еще не пойманы. Всячески уменьшают свою роль в преступлении. О судьбе Василенко пока вразумительно не говорят. По оперативным данным, его нет в живых. Он скончался от полученного ранения. Но тело пока не найдено", — рассказал собеседник СМИ.

Справка УНИАН. Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и сам нападающий, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Заказчиком убийства якобы был подконтролный ФСБ РФ уголовный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой. По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России. Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола.