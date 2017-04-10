Украинское общественное вещание возглавит Зураб Аласания

Во втором туре голосования за председателя правления Общественного вещания наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал Зураба Аласаню. Об этом сообщает "Громадське".

Читайте такжеНачалось украинское радиовещание на временно оккупированный Крым

На должность председателя НОТУ претендовали 8 кандидатов: Зураб Аласания, Роман Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Зорка, Александр Зирин, Александр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сиерант.

Во втором туре голосования Аласания получил 10 голосов, а Наливайко – 7.

В первом туре одинаковое количество, по 8 голосов, набрали Зураб Аласания и Олег Наливайко, за Романа Выбрановського был подан один голос.

Как отмечает "Детектор Медиа", у Зураба Аласании есть команда, с которой вместе он будет строить Общественное вещание. Это Роман Винтонив, Николай Чернотицкий, Инна Гребенюк, Юрий Макаров, Саша Кольцова, Дарья Юровская, Владислав Грузинский, Дмитрий Хоркин, Дмитрий Хильченко, Галина Бабий, Николай Ковальчук, Анастасия Рингис, Михаил Шматов, Игорь Куляс, Дмитрий Грузинский, Елена Шахова, Маси Найем, Оксана Панасивская — и еще около 700 человек по всем подразделениям НОТУ.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2017 года Кабинет министров определил Государственный комитет телевидения и радиовещания органом, осуществляющим функции по управлению имуществом публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». 28 декабря 2016 года Кабинет министров Украины утвердил устав публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», реорганизованного с НТКУ. Согласно государственному бюджету на 2017 год, на функционирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины выделено финансирование в объеме 1,2 млрд грн.

28 ноября прошлого года председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко возглавил комиссию по преобразованию Национальной телекомпании Украины на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, комиссия будет выполнять функции правления. Общественное телевидение и радиовещание создается в форме Публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», 100% акций которого принадлежат государству. Предполагается, что НОТУ будет создана на базе Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, ТРК «Культура», «Укртелефильма» и более 20 областных и региональных телерадиокомпаний.