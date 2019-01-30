РФ не пустила консула к политзаключенному Грибу, который срочно нуждается в медпомощи

МИД Украины выразил России решительный протест из-за отказа посетить незаконно удерживаемого украинца.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Российская Федерация отказала в разрешении украинскому консулу посетить незаконно удерживаемого политического заключенного Павла Гриба.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Читайте также"Били по ногам и в живот, снимали это на видео": Павел Гриб рассказал, как его задерживали в Беларуси

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешения на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - говорится в заявлении.

"Министерство расценивает такой шаг как грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств, в частности, положений статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, предусматривающей право консульских должностных лиц Украины на посещение граждан Украины в местах их удерживания под стражей на территории Российской Федерации", - отметили украинские дипломаты.

"Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Павлу Грибу, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, на тот момент член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

23 ноября на судебном заседании свидетель стороны обвинения изменила показания в пользу Гриба. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой планы теракта, и политика не была основной темой их разговоров.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения он не получает.

12 декабря Грибу в суде стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, заявили о необходимости медицинского обследования. Заседание суда было перенесено на 21 декабря, а обследование так и не было проведено.

22 декабря адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

24 января 2019 года во время судебного заседания украинцу вызвали "скорую помощь", фельдшер сделал ему обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать, но судья все равно продолжил заседание.

29 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти. Омбудсмен отметила, что 20-летний украинец нуждается в немедленной операции на сердце.