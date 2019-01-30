Китайский Новый год 2019: история праздника, когда и как его отмечать

5 февраля 2019 года лучше быть исключительно в кругу самых близких людей, ведь китайцы отождествляют этот день с единением всех родственников и воссоединением рода.

Когда наступит Новый год по Лунному календарю

В 2019 году Китайский Новый год наступит 5 февраля и продлится до 20 февраля. Таким образом празднование Нового года по Лунному календарю продлится не месяц, как было принято у китайцев раньше, а лишь 15 дней.

История праздника

Китайский Новый год отмечают вот уже более 4000 лет. Этот праздник символизирует борьбу китайских тружеников со злыми силами Ниян, которые якобы нападали на китайские деревни и делали их земли бесплодными. Древние китайцы верили, что если на пороге дома оставить еду, то злые духи насытятся и не будут обижать людей и природу.

Считается также, что красный цвет - это цвет защиты и борьбы со злыми силами, так как согласно поверью, однажды один из них не тронул ребенка, одетого в красное. Поэтому китайцы в этот день наряжаются в красную одежду, и украшают этим цветом дома. Также в этот день они пускают хлопушки и фейерверки, так как громкие звуки якобы отпугивают зло.

Позднее Китайский Новый год стал Праздником Весны – Чуньцзе и начал символизировать ее приход. Народные приметы гласят, что чем раньше наступает Чуньцзе, тем теплее будет предстоящий год.

Где и как встречать китайский Новый год 2018

По китайскому календарю, хозяйкой 2019 года станет Желтая Земляная Свинья. Это животное весьма Поднебесной и служит символом счастья и богатства в семье.

Китайцы очень внимательно чтят традиции празднования, поэтому если вы решили отметить Китайский Новый год, вам следует придерживаться определенных правил и соблюдать каноны.

Читайте такжеВ Китае незамужним работницам за 30 предоставили дополнительные выходные для налаживания личной жизни

Во-первых. для празднования, лучше всего надеть одежду красного, коричневого, желтого либо зеленого цвета и их оттенки оттенки. На столе важно изобилие, ведь Свинья обожает много и вкусно кушать. Однако, чтобы не разозлить хозяку, свинину на стол лучше не ставить, а вместо этого остановить выбор на салатах, отдавать предпочтение растительной пище, овощам, фруктам.

Обязательно среди блюд должны быть мандарины и апельсины. Важно, чтобы количество цитрусовых на тарелке было парным. Наиболее подходящий вариант – по восемь фруктов на одной посудине.

Подойдет для праздничного стола также выпечка.

5 февраля 2019 года лучше быть исключительно в кругу самых близких людей, ведь китайцы отождествляют этот день с единением всех родственников и воссоединением рода.

Очень важно – создать атмосферу праздника в доме, ведь положительные эмоции привлекут в дом благополучие и счастье!