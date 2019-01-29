Глава Херсонщины отверг подозрение: отцом Гандзюк манипулируют

Гордеев заверил, что дело будет доведено до конца.

Глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев отрицает свою причастность к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, из-за которого она умерла.

Ранее отец активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял различные задачи председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя Гордеева Евгения Рищука (БПП).

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Гордеев написал в Facebook, что понимает эмоции отца Екатерины Гандзюк, который потерял единственную дочь, поэтому добивается справедливости.

"Однако в поисках справедливости важно не задевать невинных людей, смешивая всех в кучу. Как бы это ни было трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей", – написал руководитель Херсонской ОГА.

"Анализируя последние информационные выпады, в том числе с использованием моего имени и должности, убеждаюсь, что родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени", – заявил он.

Гордеев заверил, что дело будет доведено до конца.

"Все, что в наших силах, мы направим для поиска виновных лиц. Я открыт для помощи и полностью согласен с тем, что такие страшные вещи не могут происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанным", – добавил он.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

В конце сентября, находясь в больнице, Катерина записала видеообращение, в котором упрекнула правоохранительные органы в том, что не нашли заказчика нападения на нее – как и еще на 40 активистов.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.

4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.

Нардеп Мустафа Найем сообщал, что Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого и находится в Доминикане.

В январе 2019 года Служба безопасности Укарины объявила в розыскподозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).