цей матеріал доступний українською

Кража "Крыма" Куинджи попала на видео

12:53, 28 января 2019
Общество
136 0

Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи попала на видео.

Читайте такжеИз Третьяковской галереи средь бела дня унесли картину Куинджи

Ролик опубликовала пресс-служба МВД России. На кадрах видно, как похититель снимает картину и скрывается с ней.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 27 января. Подозреваемый в краже уже задержан. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#картина