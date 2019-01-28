Кража "Крыма" Куинджи попала на видео

Подозреваемый в краже картины уже задержан.

Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи попала на видео.

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Ролик опубликовала пресс-служба МВД России. На кадрах видно, как похититель снимает картину и скрывается с ней.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 27 января. Подозреваемый в краже уже задержан. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.