Кража "Крыма" Куинджи попала на видео
12:53, 28 января 2019Общество
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Подозреваемый в краже картины уже задержан.
Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи попала на видео.
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Ролик опубликовала пресс-служба МВД России. На кадрах видно, как похититель снимает картину и скрывается с ней.
Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 27 января. Подозреваемый в краже уже задержан. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.
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