Календарь событий: День памяти Героев Крут, таинственная история изобретателя дизеля, самый большой выигрыш на "Одноруком бандите", первый в мире автомобиль и кто был прототипом Робинзона Крузо

28 января

Неделя начинается с Международного дня защиты персональных данных. В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности». Решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года Советом Европы. Дата выбрана неслучайно - 28 января 1981 года Советом Европы была принята Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Конвенция стала первым международным документом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также определил понятие «персональные данные». Цель праздника – напоминание пользователям сетей о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 28 февраля 1892 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». Именно эту дату считают днем рождения дизельного двигателя. Хотя, в действительности рождение дизеля состоялось 28 января 1897 года, когда Рудольф Дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа. Для достижения этого результата Дизель потратил 17 лет. Одним из первых предприятий, выпускающих дизели, был Аугсбургский завод, прародитель фирмы MAN. К сожалению, судьба дизеля-двигателя оказалась намного счастливей судьбы Дизеля-человека. 29 сентября1913 года Рудольф Дизель отправился из Антверпена на борту парохода «Дрезден» в Лондон на открытие нового завода британской компании Consolidated Diesel Manufacturing Co, которая производила двигатели его конструкции. После того, как Дизель вечером отправился в свою каюту, его больше никто не видел. На следующий день бельгийские рыбаки выловили в море тело хорошо одетого мужчины. Из-за начавшейся бури они не смогли доставить утопленника в порт, и сбросили тело в море, предварительно сняв с него перстни. Сын Рудольфа Дизеля опознал кольца его отца. Выдвигались версии о самоубийстве или убийстве инженера. В конце Первой мировой войны один немецкий военнопленный заявил, что это он по заданию разведки сбросил Дизеля в море, чтобы помешать его переговорам с британским адмиралтейством. Точные обстоятельства смерти так и не были выяснены.

28 января 1986 года произошла трагедия с космическим челноком «Челленджер». В 11 часов 38 минут семь астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего одну минуту 13 секунд. Высота 14 километров над землей оказалась роковой. «Челленджер» взорвался. Обломки корабля разлетелись на огромную территорию над Атлантическим океаном. Президентская комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскаленных газов. Особенность экипажа космического челнока «Челленджер» была в том, что в его состав входила учительница начальной школы Кристина Маколифф. Она оказалась лучшей среди своих американских коллег и получила право на проведение уроков для детей из космоса. Два телевизионных пятнадцатиминутных рассказа о работе космического корабля должны были транслироваться на весь мир. Свидетелями трагедии оказались и ученики третьего класса из города Конкорд, прилетевшие проводить свою учительницу.

28 января 2003 года в Великобритании в продаже появилось «топливо из майонеза» - биодизель, экологичное биотопливо, которое частично состоит из тех же элементов, что и маргарин, или майонез. Приобрести его можно было в супермаркетах сети Sainsbury's. А выпуском нового «питания» для стальных коней занялась компания Greenwich. В основе топлива под названием GlobalDiesel лежит бензин с крайне низким содержанием серы, который разбавлен отработанным рапсовым маслом. По словам его производителей, благодаря применению «новинки» выброс углекислого газа в окружающую среду снижается на 5%. Кстати, есть праздник, посвященный экологически чистому топливу, – Международный день биодизеля, который отмечается 10 августа.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День колдунов и День безработных.

Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла и Прохора.

29 января

В Украине 29 января отмечается День памяти Героев Крут. Это - отдельная страница украинской истории, выписанная кровавыми чернилами. На железнодорожной станции Круты произошел бой между наступающим на Киев войском красногвардейцев из порядка 4 тысяч бойцов и отрядом из примерно четырех сотен студентов и юнкеров, насмерть защищавших Украинскую Народную Республику. После пятичасового боя украинские бойцы отступили, но они затормозили наступление красных на целых четыре дня. Героям слава!

Во вторник - День рождения автомобиля. 29 января 1886 года немецкий изобретатель и инженер Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль. Он стал доработкой авто, созданного Бенцем в 1885 году. Это - трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц установил четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen. Однако, новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать. 29 января 1886 года после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Императорский патент. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли, а третий красуется на подиуме музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно даже ездить, правда, никто этого не делает – раритеты надо беречь...

В этот день в 1616 году голландские мореплаватели Лемер и Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн.

В 1804 году был открыт Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, один из старейших университетов восточной Европы.

В 1896 году американский физик Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

29 января 1927 года в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

В этот день в 1929 году в американском Нашвилле была организована первая в мире школа для тренировки собак-поводырей.

В 1978 году 29 января Швеция первой в мире официально запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли.

В 2000 году в этот день в казиноЛас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит». Выигрыш остается самым крупным в мире на игровых автоматах.

Неофициальные праздники - День необязательств и День неспешного заплетания кос.

Именины у Максима, Петра, Леониллы и Ивана.

30 января

В Украине отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

Среди памятных дат: в 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка.

30 января 1868 года в Киеве была открыта первая музыкальная школа. Теперь она называется Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера.

30 января 1894 в Детройте американец Чарльз Кинг запатентовал станковой пневматический перфоратор - отбойный молоток.

В 1911 году в этот день на Филиппинах в результате извержения вулкана Таал погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут в радиусе 10 километров было уничтожено все живое.

В 1933 году Рейхспрезидент Германии Гинденбург назначил Адольфа Гитлера канцлером.

В 1934 году советский стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. После этого стратостат обледенел и рухнул на землю. Все члены экипажа погибли.

В 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.

В 2004 году в этот день пользователь Юрий Коваль создал первую статью в Википедии на украинском языке. В ней описывалось обозначение атома.

Неофициальный праздник - День красных стрелок, показывающих на юг.

Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.

31 января

В четверг – Международный день ювелира. Появление этого праздника уходит корнями в далекое прошлое, ведь украшения были востребованы еще в древнем мире. Известно, что даже в первобытном обществе люди стремились украшать себя и свое жилище. Конечно, о профессии ювелира в современном ее понимании речь не шла, но именно идеалы красоты заложили основу для ювелирной деятельности на века.

Еще 31 января - День рождения «Кока-Колы». В этот день в 1893 году был зарегистрирован товарный знак Coca-Cola, который стал брэндом-легендой. История этого напитка берет начало в 1886 году, когда американский фармацевт, окулист, бывший офицер американской армии Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство. Смешав сахарный сироп и кофеин, а также отвар коки, он получил стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета. В аптеку «Джейкобс» в Атланте он поступил как лекарство от расстройств нервной системы, на что автор получил патент. Любой посетитель аптеки, опустив в автомат пять центов мог получить стакан целебного напитка. Продолжая экспериментировать с сиропом, в него добавили газировку. С легкой руки друга Пембертона Ф.Робистона напиток получил название «Кока-Кола» и логотип, который сейчас знают во всем мире. Но товарный знак был зарегистрирован только 31 января 1893 года основателем компании The Coca-Cola Company А.Кендлером. Бизнесмен выкупил рецепт напитка у вдовы Пембертона, который умер в нищете. С тех пор «Кока-Кола» начала свое шествие по всему земному шару.

В 1912 году в газете «Нью-Йорк ивнинг джорнал» была опубликована первая в мире страница комиксов.

В 1955 году в США был продемонстрирован первый в мире музыкальный синтезатор.

Неофициальный праздник - День рисования солнца на снегу.

Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая и Максима.

1 февраля

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть ряд значимых памятных дат. Так, 1 февраля 1673 года немецкий ученый и философ Готфрид Лейбниц продемонстрировал сконструированную им «арифметическую машину» - арифмометр. Сложениечисел выполнялось в десятичной системе исчисления при помощи связанных друг с другом колес. Были построены два прототипа машины, до сегодняшнего дня только один сохранился в Национальной библиотеке Нижней Саксонии в Ганновере.

В 1709 году 1 февраля команда британского корабля обнаружила на необитаемом острове в Тихом океане шотландского моряка Александра Селкирка. Вследствие крушения судна, он провел 4 года и 4 месяца на острове Мас-а-Тьерра, в 640 километрах от побережья Чили. Послужил прототипом Робинзона Крузо - литературного героя романа Даниеля Дефо.

В 1930 году в этот день газета «Таймс» напечатала первый в мире кроссворд.

В 1973 году 1 февраля впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин. Лондонская фондовая биржа считается самой интернациональной - на нее приходится около 50% международной торговли акциями, да и сама она является акционерным обществом. Это - третья по обороту биржа после Нью-Йоркской и Токийской. Спустя два месяца, 10 из допущенных к торгам брокеров-женщин заняли места в операционном зале. А еще через четверть века, в феврале 2001 года, женщина села и в кресло главы Лондонской биржи. Это была Клара Ферс, хрупкая блондинка в очках, мать троих детей и обладательница огромного состояния. В момент назначения ей было 43 года, 21 из которых она проработала в среде лондонского фондового мира – Сити. Прежнему директору, который основательно запутал дела, пришлось уйти в отставку. Как философски заметил один из брокеров-ветеранов: «С хаосом, порожденным мужчинами, справиться может только женщина».

В 1953 году в этот день 50 основных дамб Голландии размыло штормовыми волнами Северного моря. Погибли 1835 человек, 43 тысячи сооружений были разрушены или полностью уничтожены.

В 1959 году на референдуме в Швейцарии граждане высказались против предоставления женщинам права голоса на федеральных парламентских выборах. Эта одна из первых демократических стран в мире лишь в 1971 году разрешила женщинам голосовать, и только в 1981 году в Конституцию была включена статья, гарантирующая равенство прав и свобод мужчин и женщин.

В 1994 году 1 февраля вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-членами Европейского Союза.

В 2003 году в этот день при заходе на посадку на космодром на мысеКанаверал (штат Флорида) взорвался американскийшаттл «Колумбия», погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильскийкосмонавтИлан Рамон.

Неофициальные праздники - День Робинзона Крузо, День лифтера, День заглядывания за спину и Всемирный день хиджаба.

Именины у Антона, Арсения, Марка, Николая, Петра, Саввы, Федора и Екатерины.

2 февраля

В субботу - Всемирный день водно-болотных угодий, отмечается в мире с 1997 года. Дата выбрана не случайно: 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар была подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях». Этот документ более известен под названием «Рамсарская конвенция». Цель документа - защитить водно-болотные угодья, имеющие международное значение. На данный момент участниками конвенции являются более 150 государств.

2 февраля - День сурка, традиционный праздник в США, который отмечается с 1887 года, и в Канаде. Хотя, на сегодня он популярен во многих странах мира. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.

В 1536 году на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес.

В 1653 году поселок Новый Амстердам получило статус города. Ныне это Нью-Йорк.

В 1892 году американский изобретатель Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку. Она была в форме короны и абсолютно герметично закрывала бутылку, чего до этого времени не бывало. Пробка была проста и экономична в изготовлении. В патенте она называлась Crown Cork – кронен-пробка. Пейнтер предложил еще и проект нового типа бутылок, так как горлышко должно было иметь область зажима для фиксации пробки. Кронен-пробка широко используется и по сей день, только количество зубцов на гофрированном фланцевом крае уменьшилось с 24 до 21.

В 1935 году в США впервые в судебной практике был применен детектор лжи. Эксперимент провел Леонард Килер - сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете. Именно он и протестировал первый полиграф.

В 2009 году в Зимбабве произошла деноминация нацвалюты по курсу 1 000 000 000 000 : 1.

Неофициальные праздники - День ежа и День Ы.

Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла, Захара и Семена.

3 февраля

Воскресенье «отдыхает» от официальных праздников, зато наполнено памятными датами. Так, 3 февраля 1637 года произошла потрясшая мир «тюльпаномания» в Нидерландах. Число продающих луковицы этих цветов превысило количество покупающих. Началась биржевая паника. Всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

В 1690 году в этот день в английской колонии Массачусетс впервые вошли в оборот бумажные деньги. Их использовали для оплаты солдатов-наемников в войне с Квебеком.

В 1815 году 3 февраля в Швейцарии была основана первая в мире фабрика по изготовлению твердого сыра.

В 1870 году вступила в силу 15 поправка вКонституцию США, которой вводился запрет на ограничение избирательного права по признаку расы, цвета кожи или в связи с прежним положением раба.

В 1958 году в Гааге был подписан договор о создании Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

В 1984 году в Калифорнии родился первый ребенок, зачатый методом искусственного оплодотворения женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери.

В 1994 году 3 февраля Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

В 2005 году вышла в печать самая дорогая газета в мире. Это произошло в Китае. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге. Стоимость одного экземпляра составляла 8 тысяч долларов.

Неофициальные праздники - День свободной любви, День борьбы с ненормативной лексикой и День волшебства варежек на резинке.

Именины у Анны, Евгения, Ивана, Ильи, Максима и Тимофея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!

Нана Черная