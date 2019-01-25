В Одессе силовики заняли санаторий "Лермонтовский" - профсоюзы говорят о захвате

Военные намерены создать на базе здравницы Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Одесса» и обеспечить его круглогодичное функционирование.

Представители Министерства обороны вместе с судебными исполнителями и сотрудниками военной прокуратуры заняли сегодня, 25 января, санаторий «Лермонтовский», который был передан военному ведомству летом 2018 года.

Об этом сообщает местное издание «Думская».

В «Укрпрофздравнице», которая, несмотря на проигранные суды, продолжает считать санаторий своим, утверждают, что произошел захват. Якобы врачей и персонал выгнали, учреждение обесточили, а нескольким больным стало плохо.

В Минобороны эту информацию не подтверждают. По словам представителей ведомства, работники санатория, которые изъявят желание и дальше работать в учреждении, сохранят рабочие места.

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Военные намерены создать на базе здравницы Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Одесса» и обеспечить его круглогодичное функционирование. Это позволит оздоравливать в нем больше 6 тысяч человек ежегодно.

По словам главного военного медика Украины полковника Игоря Хоменко, профилем будущего лечебно-оздоровительного центра станет помощь лицам с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения, нервной системы.

В полиции отмечают, что действия военных полностью законны.

«Судебные исполнители проводят мероприятия по исполнению судебного решения. Объект является государственной собственностью, передан Министерству обороны и сейчас охраняется военнослужащими. Полиция обеспечивает в установленном законом порядке охрану публичного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно проходили митинги против передачи санатория «Лермонтовский» Минюсту. В 2011 году суд признал право собственности на объект за государством. В 2015 году Кабмин передал санаторий из ведения ЗАО «Укрпрофздравница» Минюсту.

На протяжении нескольких лет из-за санатория в Одессе происходят конфликты, в том числе, с применением силы. Санаторий «Лермонтовский» основан в 1914 год, расположен в курортной зоне Одессы, недалеко от центра города. Специализация – болезни системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы; реабилитация больных после травм и с болезнями костно-мышечной системы; реабилитация после острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и пр.