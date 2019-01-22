Левко Лукьяненко и Мирослав Попович посмертно награждены орденом Свободы

В Киеве по случаю Дня Соборности состоялась церемония вручения выдающимся украинцам государственных наград.

Президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом Свободы украинского диссидента, политика Левко Лукьяненко и академика, общественного и политического деятеля Мирослава Поповича.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, церемония вручения наград состоялась сегодня в Киеве по случаю Дня Соборности Украины и 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

«Их имена навсегда вошли в историю нашего народа как примеры несокрушимости духа, силы духовной, верности Украине. Вечная им память. Глубокое уважение и почет - их семьям», - добавил президент.

Награды получили супруги Лукьяненко и Поповича.

Также глава государства отметил высокими государственными наградами других выдающихся украинцев.

Так, глава государства наградил орденом Свободы академика, государственного и политического деятеля Игоря Юхновского и орденом князя Ярослава Мудрого - академика, государственного и политического деятеля Владимира Горбулина.

Президент также отметил деятелей культуры. Он вручил орден Свободы певцу Тарасу Петриненко, орден князя Ярослава Мудрого музыканту Виктору Гуцалу, орден «За заслуги» кобзарю-бандуристу Эдуарду Драчу и присвоил почетное звание «Народный артист Украины» Тарасу Компаниченко.

Президент выразил слова благодарности и уважения представителям медицинской отрасли Украины, которые приумножают славные традиции национальной медицины, врачам Николаю Тронько и Александру Усенко и вручил им ордена «За заслуги».

Глава государства также выразил слова благодарности исполнительному директору Международного фонда «Возрождение» Александру Сушко за его активные усилия, направленные на мобилизацию общественной поддержки вокруг реформирования страны, продвижение Украины в Евросоюз и НАТО и вручил ему орден «За заслуги».

Порошенко отметил, что украинцы очень хорошо изучили историю и не повторят ошибок.

«Мы не потеряем государство. Мы не потеряем народ. Мы не позволим больше, чтобы Украина пошла по пути, когда страна и народ заплатили большую цену: жертвы Голодомора; жертвы депортации; жертвы шестидесятников; когда за то, что ты украинец тебя бросали за решетку», - подчеркнул Порошенко.