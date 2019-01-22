Посол США записала обращение ко Дню Соборности на английском и украинском

При этом посол подчеркнула, что серьезные вызовы суверенитету и территориальной целостности Украины сохраняются из-за «недопустимой агрессии» со стороны России.

Посольство США в День Соборности призвало Россию уважать суверенитет Украины. Обращение посла Мари Йованович на английском и украинском языках 22 января обнародовало посольство США.

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«Я с нетерпением жду того дня, когда «живая цепь» Соборности снова образуется и соединит Киев, Львов, Донецк, Луганск, Симферополь и остальную Украину», – заявила Йованович.

При этом посол подчеркнула, что серьезные вызовы суверенитету и территориальной целостности Украины сохраняются из-за «недопустимой агрессии» со стороны России.

«Но меня не прекращает поражать сила и стойкость духа украинского народа. США поддерживают народ Украины в День Соборности и ежедневно. Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом и территориальными водами», – сказала посол.

Сто лет назад – 22 января 1919 года был провозглашен Акт Злуки. Это одно из важнейших событий эпохи Украинской революции 1917-1921 годов. Принятие этого документа означало объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. День Соборности Украины – государственный праздник, его официально отмечают с 1999 года.