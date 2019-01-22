Чиновница Администрации президента похитила дочь из-за "неподходящего мужчины" (видео)

Чиновница Администрации президента Ирина Антипенко (заместитель руководителя Главного контрольного департамента) свою 28-летнюю дочь Диану на месяц закрыла в квартире, чтобы она не вышла замуж за "неподходящего", по мнению матери, мужчину.

Чиновница Ирина Антипенко похитила дочь и пыталась признать ее невменяемой из-за "неподходящего мужчины".

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Чиновница Администрации президента Ирина Антипенко (заместитель руководителя Главного контрольного департамента) свою 28-летнюю дочь Диану на месяц закрыла в квартире, чтобы она не вышла замуж за "неподходящего", по мнению матери, мужчину.

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Позже мать Дианы решила признать ее психически больной. Затем даже заказала похищение. Кроме того, мать Дианы постоянно подает заявления на возбуждение новых уголовных дел. Родители якобы переживают, что муж Дианы использует ее из-за денег.

Родители молодой женщины четыре раза возбуждали дела о признании дочери недееспособной: дважды исковые заявления исходили от матери, дважды — от отца.

Ранее сообщалось, что в Днепре дядя изнасиловал 9-летнего племянника.