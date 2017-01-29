В Киеве почтили память Героев Крут (фоторепортаж)

Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты.

Читайте такжеПарубий призвал украинцев в День памяти Героев Крут вспомнить всех воинов, отдавших жизнь за Украину

Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены отважные студенты.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятиях также приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров, мэр Киева Виталий Кличко.

В обращении к украинскому народу в День памяти Героев Крут Петр Порошенко отметил, что героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории - прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

«Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве. Стало традицией в День памяти Героев Крут чествовать современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешней украинско-российской войне. Вечная им память», - отмечается в обращении.