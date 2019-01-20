Украинцы не пострадали в результате пожара на элитном альпийском курорте Куршевель

Эту информацию МИД Украины предоставили в кризисном центре при отделении полиции Куршевеля.

Граждан Украины среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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«Согласно предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара», - сообщил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, ночью на горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара погибли два человека, еще 22 пострадали.

Пожар произошел в доме, где жили около 60 сезонных работников, в числе которых иностранцы.