Украинцы не пострадали в результате пожара на элитном альпийском курорте Куршевель
17:38, 20 января 2019Общество
71 0
Эту информацию МИД Украины предоставили в кризисном центре при отделении полиции Куршевеля.
На французском курорте Куршевель произошел крупный пожар / скриншот - Twitter, Infos Françaises
Граждан Украины среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во Франции нет.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
Читайте такжеТрагедия в квест-комнате в Польше: после проверки пожарные срочно закрыли 13 игровых комнат
«Согласно предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара», - сообщил Кирилич.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, ночью на горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара погибли два человека, еще 22 пострадали.
Пожар произошел в доме, где жили около 60 сезонных работников, в числе которых иностранцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter