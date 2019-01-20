Социолог спрогнозировал, выдадут ли жителям "ЛДНР" российские паспорта

По мнению эксперта, Кремлю особо нечего предложить жителям оккупированных районов Донбасса.

Известный российский социолог, эксперт и публицист Игорь Эйдман прокомментировал возможность выдачи Кремлем паспортов РФ жителям районов Украины, находящихся под контролем боевиков из группировок "Л/ДНР".

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Об этом сообщает Главред.

"Теоретически в рамках антиукраинской кампании это возможно. Ведь совершенно очевидно, что люди, которые живут в "ЛНР" и "ДНР", в этих бандитских и пиратских "республиках", были жестоко обмануты российским руководством. Простые жители этих территорий шли за зарплатами и пенсиями, как в России. Они надеялись, что жить они будут если не как в Москве, то как в Подмосковье. А в результате они получили жуткую жизнь в пиратской "республике", где у власти находятся бандиты, а разборки не прекращаются, где постоянно отжимается собственность, где сохраняется нестабильность и т.д.", - высказал он свое мнение.

Кроме того, Эйдман считает, что властям России особо нечего предложить жителям временно оккупированных территорий.

"Нужно чем-то купить этих людей. А ничего за душой у России нет, у нее нет ничего позитивного, чего она могла бы предложить жителям Донбасса. И вот если Россия выдаст паспорта жителям "ЛНР" и "ДНР", это будет хоть что-то. Это будет попытка России закрепить эти территории и этих людей за собой", - сказал социолог.

Однако, Эйдман полагает, что Кремль вряд ли решится на выдачу паспортов для таких людей."Но, с другой стороной, если сейчас жителям оккупированных районов Донбасса раздадут российские паспорта, они, пусть и не все, хлынут в Россию. А это российским властям совершенно не нужно и не выгодно. Одно дело – вести войну на чужой территории, а другое – кормить орды беженцев. Поэтому я не думаю, что Россия на это пойдет", - подытожила он.

Как сообщал УНИАН, ранее Эйдман оценил вероятность поглощения Беларуси Россией.