Путин хочет "съесть" всю Беларусь - социолог

Если в случае с Украиной Путину хватило бы своего ставленника в Киеве, то Беларусь он хочет поглотить целиком.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что президент РФ Владимир Путин хочет "съесть" всю Беларусь.

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Об этом сообщает Главред.

"Глава России очень хочет присоединить Беларусь к своей стране", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, белорусский президент Александр Лукашенко не хочет присоединения своего государства к РФ.

"…Если в случае с Украиной ему достаточно было бы иметь своего ставленника у власти в Киеве, то Беларусь он хочет "съесть" всю", - отметил эксперт.

По его словам, для российского лидера это был бы выход: так можно было бы еще пару лет "пудрить мозг" электорату разговорами о том, что он возрождает великую Россию, славянское единство и т.д., когда девушки в кокошниках, все радуются и целуются, потому что Россия воссоединилась с Беларусью.

"Это - пиар-тема. Как я уже говорил, для Путина крайне важен пиар", - добавил аналитик.

"А Лукашенко, естественно, никуда не хочет - у него другие планы. В Гаити в свое время был диктатор Дювалье, сделавший так, что после его смерти власть наследовал 19-летней сын, которого прозвали "Бэби Док". Так вот у Лукашенко есть свой "Бэби Док", которому белорусский президент явно хочет передать власть", - сказал социолог.

"А представьте, что станет с этим "Бэби Доком", если Беларусь станет частью России! В лучшем случае, он пойдет работать каким-нибудь "манагером" в министерство. А тут он наследный принц. Потому, конечно же, Лукашенко не хочет никакого присоединения", - объяснил публицист.

"Еще один важный момент. У России очень много агентов в белорусском руководстве и среди силовиков, есть и компромат на Лукашенко. И если Кремль почувствует свои силы, он может попробовать просто спихнуть Лукашенко или отстранить от власти, формально оставив ему какие-то регалии", - предупредил Эйдман.

"К тому же, новый посол России в Беларуси Бабич - известный чекист. И совершенно не случайно, что на эту должность российское руководство назначило именно чекиста…", - добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, ранее Александр Лукашенко говорил, что 2019 и 2020 годы станут для Беларуси непростыми - страну будут очень сильно "пробовать на зуб".