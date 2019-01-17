Порошенко: уже более 100 приходов изъявили желание присоединиться к ПЦУ

По словам президента, сейчас в Украине только начинается процесс создания единой поместной православной церкви.

Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас уже более 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата выразили желание присоединиться к новосозданной единой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с общиной Станишевской объединенной территориальной громады в Житомирской области.

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«Есть безупречно каноническая, автокефальная православная независимая поместная Украинская церковь, где молитва не начинается с молитвы за (предстоятеля РПЦ) Кирилла, который молится за российские власти, за российское войско, которое убивает украинцев, а мы молимся за Украину, за народ, за свободу и за то, чтобы Господь нам подал силы, мужество и процветание», - сказал он.

По словам Порошенко, сейчас в Украине только начинается процесс создания единой поместной Православной церкви Украины.

«Уже более 100 приходов изъявили желание присоединиться к нашей церкви, и это очень важно», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.