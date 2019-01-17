СБУ перед Новым годом разоблачила 29 иностранцев-шпионов и 11 украинцев-предателей

11 украинцев проводили разведывательно-подрывную деятельность в пользу агрессора.

Сотрудники Службы безопасности в прошлом году разоблачили 29 иностранцев, которые проводили разведывательную деятельность против Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

«В 2018 году СБУ разоблачила 29 иностранцев, которые проводили разведывательную деятельность против Украины. Относительно них начато 9 уголовных производств по статье 114 УК (шпионаж)», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили 11 граждан Украины, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность в пользу агрессора.

«По статье 111 УКУ (государственная измена) осуждены три лица», - добавили в ведомстве.