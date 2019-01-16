"Маленькая Швейцария": астролог спрогнозировал, когда украинцев ждет процветание

Украинцы будут зажиточнее россиян, утверждает эксперт.

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что у граждан Украины все хорошее начнется с 2021 года, а расцвет страны может наступить в 2025-м.

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, которым 2019 год сулит успех

У нашего государства есть все основания для того, чтобы стать маленькой Швейцарией, рассказал эксперт изданию UAportal. Собеседник подчеркнул, что Украина и Швейцария находятся под одним и тем же знаком Зодиака - Телец.

"Кстати, еще сто лет назад это была абсолютно бедная страна. Были времена, когда швейцарцы ехали в Украину делать бизнес", - добавил он.

Росс утверждает, что в любом случае рано или поздно украинцы будут зажиточнее, чем россияне. "Просто Россия находится под другим знаком Зодиака, а созвездие Украины - Телец - это деньги", - сказал эксперт.

По его словам, у нас все хорошее начнется с 2021 года, расцвет страны может наступить в 2025-м и тогда же мировое сообщество признает, что Украина способна войти в ЕС.

"Этим переменам будет способствовать и вхождение Урана в знак Тельца, где эта планета пробудет в ближайшие семь лет. Это изменит многое", - заявил он.