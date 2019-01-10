"Еще стоит": появились свежие фото Крымского моста
14:30, 10 января 2019Общество
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На фото видно, что на Крымском мосту нет ни одной машины.
Блогер из аннексированного полуострова показал свежие кадры построенного оккупантами Крымского моста.
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Фотографии сооружения оккупантов опубликованы на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter. "Еще стоит. Шторма. Посмотрим", — подписал он снимки.
Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.
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