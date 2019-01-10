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Жители Одесской области ощутили землетрясение

09:08, 10 января 2019
Общество
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Подземные толчки дошли до Одесской области / Flickr/ Matt Katzenberger

Сейсмологи из Румынии и Молдовы предсказывают возможность более сильных толчков в регионе, передает "Южный курьер".

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Институт физики Земли Румынии также зарегистрировал толчки меньшей силы в районе  населенных пунктов Нехойю (37 км от эпицентра), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км). 

Более слабые отголоски землетрясения дошли до южной части Молдовы и Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.

Ранее эксперты предупреждали, что на территории Западной Украины в любое время может произойти землетрясение мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.

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Теги: #землетрясение#Одесская область