Жители Одесской области ощутили землетрясение

Толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.

9 января подземные толчки с эпицентром в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии дошли до Одесской области.

Сейсмологи из Румынии и Молдовы предсказывают возможность более сильных толчков в регионе, передает "Южный курьер".

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Институт физики Земли Румынии также зарегистрировал толчки меньшей силы в районе населенных пунктов Нехойю (37 км от эпицентра), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км).

Более слабые отголоски землетрясения дошли до южной части Молдовы и Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.

Ранее эксперты предупреждали, что на территории Западной Украины в любое время может произойти землетрясение мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.