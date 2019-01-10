Жители Одесской области ощутили землетрясение
09:08, 10 января 2019Общество
512 0
Толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.
Подземные толчки дошли до Одесской области / Flickr/ Matt Katzenberger
9 января подземные толчки с эпицентром в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии дошли до Одесской области.
Сейсмологи из Румынии и Молдовы предсказывают возможность более сильных толчков в регионе, передает "Южный курьер".
Читайте такжеОдессу всколыхнуло землетрясение
Институт физики Земли Румынии также зарегистрировал толчки меньшей силы в районе населенных пунктов Нехойю (37 км от эпицентра), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км).
Более слабые отголоски землетрясения дошли до южной части Молдовы и Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.
Ранее эксперты предупреждали, что на территории Западной Украины в любое время может произойти землетрясение мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter