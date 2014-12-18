Крымчанам предложат быстрый способ отказа от гражданства Украины

Соответствующий законопроект, внесенный "Госсоветом" Крыма еще в августе, поддержал во втором чтении профильный комитет Госдумы, сообщает РБК.

Крымчане, получившие российский паспорт, признаются в России гражданами, не имеющими гражданства иностранного государства, «в случае подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства», говорится в законопроекте Госсовета Крыма, рекомендованном конституционным комитетом Госдумы ко второму чтению.

Согласно поправкам в федеральный конституционный закон о принятии Крыма в состав России, соответствующее заявление подается в ФМС, вместе с ним представляется паспорт другого государства.

Читайте такжеПутин поручил подготовить «фундаментальный научный труд» из истории Крыма

Согласно украинскому законодательству, выход из гражданства Украины как основание прекращения гражданства инициируется гражданином, а потеря гражданства Украины как основание прекращения гражданства инициируется государством в лице уполномоченных органов. При этом решение о прекращении гражданства Украины принимает президент страны, до его указа «гражданин Украины пользуется всеми правами и несет все обязанности гражданина Украины».

«Главное, чтобы мы знали, что человек отказался от другого гражданства, а примет ли это или нет та страна, это уже другой вопрос. Человек же не виноват, что нет возможности отказаться там от гражданства», – сказал РБК член комитета, единоросс Владимир Поневежский.

«Есть правовая коллизия: эти граждане будут одновременно гражданами России и Украины, но мы будем считать их только гражданами России. Это будут люди со спящим вторым гражданством, каких у нас миллионы – с гражданством Узбекистана, Туркменистана, Китая и др.», – отмечает экс-замруководителя ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

В то же время, СМИ сообщают, что крымчане начали массово восстанавливать украинские паспорта. Например, в Новотроицкой миграционной службе - очереди. Почти сотня крымчан ежедневно прибывают сюда из оккупированного полуострова, чтобы получить документы украинского образца.