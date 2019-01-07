Важнейшая реликвия: в ПЦУ рассказали, где будут хранить томос об автокефалии (видео)
Томос о предоставлении украинской православной церкви автокефалии будут хранить в архиве православной церкви.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Внутренний двор Михайловского монастыря стал резиденцией предстоятеля новой поместной церкви. Епифаний принимает посетителей в своем ректорском кабинете Богословской академии. Вероятнее всего, новая резиденция откроется в двухэтажном здании – старом богословском общежитии – сегодня там идет ремонт.
Сейчас Блаженнейший проживает в Выдубицком монастыре, ведь он был наместником этого монастыря.
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Документ же должен появиться на доске объявлений рядом с объявлениями о церковной жизни. Там планируют обнародовать лишь его основную часть.
Томос планируют растиражировать чтобы его могли увидеть в каждом храме. Оригинал будет храниться в архиве православной церкви.
Как сообщал УНИАН, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.