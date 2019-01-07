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Важнейшая реликвия: в ПЦУ рассказали, где будут хранить томос об автокефалии (видео)

17:58, 07 января 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Внутренний двор Михайловского монастыря стал резиденцией предстоятеля новой поместной церкви. Епифаний принимает посетителей в своем ректорском кабинете Богословской академии. Вероятнее всего, новая резиденция откроется в двухэтажном здании – старом богословском общежитии – сегодня там идет ремонт.

Сейчас Блаженнейший проживает в Выдубицком монастыре, ведь он был наместником этого монастыря.

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Документ же должен появиться на доске объявлений рядом с объявлениями о церковной жизни. Там планируют обнародовать лишь его основную часть.

Томос планируют растиражировать чтобы его могли увидеть в каждом храме. Оригинал будет храниться в архиве православной церкви. 

Как сообщал УНИАН, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #автокефалия УПЦ КП#томос#ПЦУ