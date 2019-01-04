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Епифаний: в Украине и дальше будет существовать Русская православная церковь

15:15, 04 января 2019
Общество
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Епифаний заверил, что в ПЦУ не имеют ничего против дальнейшего существования русской церкви в Украине / фото УНИАН

В поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) есть понимание того, что русская церковь (РПЦ) будет существовать в Украине и в дальнейшем. Такое заявление сделал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

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«Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно», - отметил он в интервью Deutsche Welle.

«Архиерей с епархией или священник с громадой должны определиться. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их в нашу структуру единой ПЦУ», - подчеркнул Епифаний.

Предстоятель подчеркнул, что двери ПЦУ открыты для всех православных Украины.

Епифаний также выразил убеждение, что уже через год в Украине сформируется единая сильная поместная ПЦУ.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #РПЦ#ПЦУ#Епифаний