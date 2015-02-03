Медсестра, избивавшая ногами евромайдановца в Харькове, не признала своей вины

Участница пророссийских митингов в Харькове,обвиняемая в избиении активистов "Евромайдана" после митинга 13 апреля 2014 года, Ольга Воржеинова отказалась от применения к ней амнистии. Об этом Воржеинова заявила в суде, отвечая на вопрос гособвинителя, сообщает LB.ua со ссылкой на "Объектив".

"Предъявленное мне обвинение считаю необоснованным и недоказанным, виновной себя не признаю", - сказала Воржеинова.

На прениях стороны Воржеинова попросила прощения, но не за себя, а за тех людей, которые избивали евромайдановца. Обвиняемая заявила, что на видео - не она, сама запись - поддельная, а уголовное дело и суд являются политическим заказом.

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Адвокат пострадавшего Павел Макаренко выразил возмущение выступлением обвиняемой и назвал его циничным. "Она считает, что ничего противоправного не совершала, чем продемонстрировала свое явное пренебрежительное отношение ко всему украинскому законодательству", - сказал он.

Гособвинитель Николай Лесик предложил суду признать Воржеинову виновной и избрать ей наказание в виде 3 лет лишения свободы. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 9 февраля.

Напомним, 13 апреля 2014 года люди с георгиевскими ленточками, вооруженные битами и палками, напали на сторонников целостности Украины, когда те уже заканчивали свой митинг и расходились. Нескольких человек догнали и избили в метро. Женщины с георгиевскими ленточками пытались добивать избитых ногами с криками "это нелюди!". На видео, выложенном в интернете, пользователи социальных сетей узнали медработника Воржеинову.

Избитый сепаратистами в Харькове преподаватель ХАИ Владимир Силевич оказался в тяжелом состоянии в реанимации, перенес несколько операции, потерял память и едва ли не остался инвалидом.