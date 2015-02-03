Минкульт исключил из реестра памятник Ленину, который стоял в центре Харькова

Об этом сообщил директор юридического департамента Харьковской ОГА Денис Дудник. По его словам, харьковский памятник Ленину исключен из перечня памятников приказом №11 Министерства культуры от 17 января 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября во время многотысячного митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты пытались повалить 8-метровый памятник Ленину с постамента. Вечером в этот же день председатель Харьковской ОГА Игорь Балута издал распоряжение об исключении данного памятника из реестра памятников и демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге. После брифинга активисты со второй попытки повалили памятник Ленину.

15 октября 2014 года Харьковский горсовет обратился в суд с иском, в котором требовал признать незаконным и отменить распоряжение Игоря Балуты об исключении из госреестра и демонтаже памятника Ленину на Площади Свободы.

24 ноября Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск Харьковского горсовета, отменив распоряжение Игоря Балуты в части «принятия мер по демонтажу памятника Ленину, расположенного на площади Свободы в Харькове, в соответствии с требованиями действующего законодательства».