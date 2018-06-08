Сложности переселения

По официальным данным Министерства социальной политики, из Крыма, Донецкой и Луганской областей, начиная с апреля прошлого года, выехали почти 950 тысяч человек. Впрочем, далеко не всем удалось прочно обосноваться на новом месте жительства. В большинстве своем, вынужденные внутренние мигранты сталкиваются с проблемами поиска жилья и работы. И, вполне логично, что, за неимением одной составляющей, поиски второй усложняются вдвойне.

По словам министра социальной политики Павла Розенко, из почти миллиона вынужденных переселенцев силами волонтеров и чиновников на местах пока удалось разместить около 660 тысяч человек. При этом переселенцы получают специальные выплаты: нетрудоспособные граждане по 884 гривны, работоспособные – по 442 гривны. Прожить месяц на эти деньги без какой-либо другой помощи довольно трудно. Однако из общего количества внутренних мигрантов на учет в Государственную службу занятости стало лишь 30 тысяч человек, большинство из которых получили статус безработных…

Путь в никуда

Многие из тех, кто хотел покинуть опасные территории, сделали это еще летом. По словам бывшей жительницы Донецка Яны Булатниковой, в июне сложилось еще «благоприятное время для переезда». «Несмотря на то, что антитеррористическая операция была в разгаре, тогда, в начале июня, уже слышались выстрелы, но тяжелая техника еще не была задействована», - рассказала она.

Родителям Яны, которые уезжали в августе, повезло меньше – они покидали дом уже во время бомбежек. Девушка считает, что выехать и не попасть под обстрел им удалось просто чудом. Тем не менее, она очень рада, что родители все же переехали из неспокойного дома. Ведь многие семьи, разделенные войной, сталкиваются с наибольшими проблемами как раз в тот момент, когда необходимо вывезти из зоны АТО пожилых родственников. Во-первых, потому, что людям постарше тяжело покинуть дом, даже если возле него ежедневно слышны выстрелы или в любой момент может прилететь снаряд. Кроме того, многие из них – инвалиды или прикованы к постели, поэтому выехать самостоятельно они не могут физически. Во-вторых, потому, что, в большинстве случаев, ни зарплат, ни пенсий местное население не видело 4-5 месяцев. А отсутствие средств не позволяет оплатить дорогу из зоны АТО хотя бы в один конец.

Казалось бы, именно здесь на помощь могут прийти и волонтеры, и государство. Но нет.

Волонтеры нуждаются в помощи

Причиной тому – несогласованность действий между активистами и чиновниками. Так, волонтеры называют три ключевых проблемы, с которыми приходится сталкиваться сегодня, когда количество людей, желающих покинуть зону АТО, выросло в разы. Это, во-первых, новая пропускная система, которая действует с 21 января.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают, что подробную информацию о необходимых для получения спецпропусков документах и коридорах выезда из зоны АТО можно получить по телефонам 101, (044) 247-30-02, а также в региональных комиссиях по техногенно-экологической безопасности в Луганской области - (0645) 71-43-71 и в Донецкой области - (0629) 51-59-01. Спасатели заверяют, что телефоны работают круглосуточно. Волонтеры, в свою очередь, добавляют, что дозвониться может быть проблематично, но пробовать стоит.

По информации волонтерской инициативы «Восток – SOS», пропуска оформляют координационные группы, созданные при штабах секторов в городах, подконтрольных Украине – Великая Новоселка, Артемовск, Мариуполь, Старобельск…

Кроме того, документы для получения пропуска можно подать на контрольном пункте въезда-выезда, через который предполагается выезд. Также проблемой для жителей неподконтрольных Украине территорий является тот факт, что пропуск оформляется 10 дней и для его получения необходимо личное присутствие человека, который будет пересекать блокпост. В результате, особенно тяжело дается получение пропусков пожилым людям и инвалидам.

Вторая проблема, с которой сталкиваются волонтеры – острая нехватка транспорта, так как микроавтобусы, которые имеются в наличии у активистов, за одну поездку вывозят, максимум, 50 человек. «У нас посадочных мест от 20 до 55, количество рейсов каждой группы в день – от одного до трех. И, в зависимости от транспорта и длины маршрута, одна поездка волонтеров-эвакуаторов обходится в 2 500 – 5 000 гривен», - объясняют в волонтерской организации «Станция Харьков».

По словам активистов, несмотря на частую нехватку средств на топливо, они вывозят сотни людей ежедневно. А желающих уехать – десятки тысяч.

И третья проблема, решить которую только силами неравнодушных граждан тяжело, - расселение переселенцев. Несмотря на то, что существует множество общественных инициатив, помогающих найти как временное, так и постоянное жилье, в этом вопросе волонтеры все еще надеются на государство.

Временные решения

Украина же, несмотря на донорскую помощь и активное участие региональных властей, пока не очень преуспела в решении этого вопроса. К примеру, временный городок для переселенцев в Южном микрорайоне Запорожья, оборудованный в рамках договоренностей с Германией, хоть и рассчитан на 500 человек, на сегодняшний день принял лишь 45 переселенцев.

Напомним, проект по предоставлению временного жилья для жителей Донецкой и Луганской областей в зимний период реализуется за средства, выделенные правительством Германии, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). 25 миллионов евро позволит разместить в транзитных городках 3 500 – 4 000 вынужденных мигрантов.

Впрочем, проживание в них не бесплатно. По словам первого заместителя городского головы Запорожья Дмитрия Свиркина, среднемесячная оплата за проживание составит 416 гривен с человека. 80 гривен из этой суммы пойдут на эксплуатацию городка (уборка, охрана, обслуживание сетей, другие услуги), остальные расходы – это оплата электроэнергии, отопления и подогрев горячей воды.

Аналогичный транзитный городок для переселенцев открыли и в Харькове. Он состоит из 10 домов квартирного типа, 3 общежитий, прачечной и административно-хозяйственного блока и рассчитан на 400 внутренних мигрантов. Но местные коммунальные службы установили для переселенцев гораздо меньшую стоимость услуг, нежели в Запорожье – 102 гривны с человека. В целом же, по словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, все модульные городки для вынужденных переселенцев (помимо Харькова и Запорожья, планируется размещать внутренних мигрантов в Кривом Роге, Никополе, Днепродзержинске и Павлограде) должны быть открыты до конца февраля.

Но, как бы там ни было, глобально это не решает проблем переселенцев. Особенно, учитывая, что большинство из них, покинув зону АТО, уже не собираются возвращаться домой. В этой связи, урегулирование вопросов с получением жилья и трудоустройством внутренних мигрантов остается на повестке дня и требует решений. И главную роль в оказании помощи вынужденным переселенцам должны играть не волонтеры, а государство.

Алина Жабинская, Елена Пащенко