цей матеріал доступний українською

Денисова рассказала, когда украинские консулы посетят захваченных моряков

09:56, 28 декабря 2018
Общество
118 0
Стало известно, когда украиские консулы встретятся с пленными моряками / фото facebook.com/denisovaombudsman

Украинские консулы в первой половине января планируют посетить всех захваченных в плен украинских моряков, которые находятся в СИЗО Москвы.

Об этом в эфире телеканала ATR 27 декабря сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте такжеУже 19 захваченных Россией украинских моряков назвали себя военнопленными

"Сегодня я получила информацию от наших консулов, что они уже получили разрешение, и 10 января смогут посетить наших мальчиков в "Матросской тишине" - [Андрея] Артеменко, [Андрея] Эйдера и [Василия] Сороку. Еще раз смогут посмотреть, как они себя чувствуют, практически через месяц, ведь последний раз консулы у них были в начале декабря", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что до сих пор Украина не получила официальной информации о ранениях и лечении военнопленных моряков.

"Мы требуем от [российского омбудсмена Татьяны] Москальковой и от [Михаила] Федотова, который руководит Советом по правам человека РФ, чтобы они дали информацию о раненых с подтверждением медицинских заключений", - добавила Денисова.

По ее словам, остальных военнопленных моряков, которых удерживают в СИЗО "Лефортово", консулы посетят 14 - 16 января.

Напомним, 25 ноября российские пограничники захватили в Керченском проливе три украинских судна, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плену оказались 24 украинским моряка.

Ранее УНИАН сообщал о том, что все захваченные пограничниками в Керченском проливе украинские моряки объявили себя военнопленными.

Также УНИАН писал, что Путин назвал керченский инцидент попыткой поднять рейтинг Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море
Теги: #украинские моряки#Людмила Денисова