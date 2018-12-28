Денисова рассказала, когда украинские консулы посетят захваченных моряков
Украинские консулы в первой половине января планируют посетить всех захваченных в плен украинских моряков, которые находятся в СИЗО Москвы.
Об этом в эфире телеканала ATR 27 декабря сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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"Сегодня я получила информацию от наших консулов, что они уже получили разрешение, и 10 января смогут посетить наших мальчиков в "Матросской тишине" - [Андрея] Артеменко, [Андрея] Эйдера и [Василия] Сороку. Еще раз смогут посмотреть, как они себя чувствуют, практически через месяц, ведь последний раз консулы у них были в начале декабря", - отметила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что до сих пор Украина не получила официальной информации о ранениях и лечении военнопленных моряков.
"Мы требуем от [российского омбудсмена Татьяны] Москальковой и от [Михаила] Федотова, который руководит Советом по правам человека РФ, чтобы они дали информацию о раненых с подтверждением медицинских заключений", - добавила Денисова.
По ее словам, остальных военнопленных моряков, которых удерживают в СИЗО "Лефортово", консулы посетят 14 - 16 января.
Напомним, 25 ноября российские пограничники захватили в Керченском проливе три украинских судна, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В плену оказались 24 украинским моряка.
Ранее УНИАН сообщал о том, что все захваченные пограничниками в Керченском проливе украинские моряки объявили себя военнопленными.
Также УНИАН писал, что Путин назвал керченский инцидент попыткой поднять рейтинг Порошенко.