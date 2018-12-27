Кабмин принял Положение о Министерстве по делам ветеранов

Презентация официального сайта Министерства по делам ветеранов состоится 29 декабря этого года.

Сегодня на заседании Кабмина было принято Положение о Министерстве по делам ветеранов.

Об этом на своей странице Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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"В течение одного дня должны быть урегулированы технико-юридические правки с Экспертным управлением Секретариата КМУ. После официального обнародования сможем двигаться далее на пути создания Министерства",- написала она.

Также она поблагодарила Кабмин за поддержку и помощь при разработке и оперативность в согласовании.

При этом она анонсировала презентацию официального сайта Министерства по делам ветеранов 29 декабря этого года.