Из Донецкой области волонтеры вывези 1872 человека за последние 4 дня
15:07, 01 февраля 2015Общество
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В течение 28-31 января из городов Авдеевка, Дебальцево, Светлодарск, пгт. Мироновка вывезены 1872 человека, из них 566 детей и 44 человека, которые не могут самостоятельно передвигаться.
REUTERS
«31 января из города Дебальцево на 4 автобусах и транспортных средствах волонтеров были перевезены 243 человека (из них 27 детей и 44 «не ходячих») в Славянск. Из поселка городского типа Мироновка двумя автобусами волонтеров перевезли 107 человек (из них 30 детей) в город Славянск. Из города Авдеевка шестью автобусами, а также транспортными средствами волонтеров, 250 человек (из них 11 детей) были направлены в города Славянск», - говорится в сообщении пресс-службе ГСЧС, передает радио "Свобода".
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