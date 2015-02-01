Из Донецкой области волонтеры вывези 1872 человека за последние 4 дня

«31 января из города Дебальцево на 4 автобусах и транспортных средствах волонтеров были перевезены 243 человека (из них 27 детей и 44 «не ходячих») в Славянск. Из поселка городского типа Мироновка двумя автобусами волонтеров перевезли 107 человек (из них 30 детей) в город Славянск. Из города Авдеевка шестью автобусами, а также транспортными средствами волонтеров, 250 человек (из них 11 детей) были направлены в города Славянск», - говорится в сообщении пресс-службе ГСЧС, передает радио "Свобода".

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