В центре Днепра открыли бесплатный каток (видео)

Каток имеет площадь около 2 тысяч квадратных метров и вмещает почти 250 посетителей одновременно.

В центре Днепра, на площади Героев Майдана, открыли бесплатный каток.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Днепр стал вторым городом в Украине, где этой зимой обустроили такую ледовую площадку под открытым небом.

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Каток имеет площадь около 2 тыс. кв. метров и вмещает почти 250 посетителей одновременно.

Открывали ледяную арену ярко и зрелищно - выступлениями юных фигуристок и хоккеистов.

В первый же вечер вокруг собралась толпа людей, которые ждали завершения торжеств, чтобы можно было покататься.

Надо отметить, что работать каток будет до марта. Платить надо только за коньки, или брать с собой собственные.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 22 декабря вечером зажглись новогодние огни на главной елке города, расположенной в центре, на площади Героев Майдана.