В Херсонской области взорвался склад боеприпасов, есть погибшие

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, взорвались боеприпасы, которые бойцы хранили в палатке. В результате взрыва погибло 3 человека, еще 11 получили термические ожоги и в 5:20 были госпитализированы в Чаплынскую районную больницу.

Еще 10 бойцов «Збруча» в настоящее время не найдены.

На месте происшествия работают оперативно-следственные группы сотрудников управления МВД в Херсонской области, управления СБУ в Херсонской области, прокуратуры Херсонской области, управления ГСЧС в Херсонской области.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по ст. 414 Криминального кодекса ("нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих").