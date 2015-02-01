В Херсонской области взорвался склад боеприпасов, есть погибшие
Сегодня в 4.00 утра в селе Красный Чабан (Каланчакский район Херсонской области) произошел взрыв в одной из палаток, где размещались бойцы Тернопольского батальона территориальной обороны «Збруч».
Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, взорвались боеприпасы, которые бойцы хранили в палатке. В результате взрыва погибло 3 человека, еще 11 получили термические ожоги и в 5:20 были госпитализированы в Чаплынскую районную больницу.
Еще 10 бойцов «Збруча» в настоящее время не найдены.
На месте происшествия работают оперативно-следственные группы сотрудников управления МВД в Херсонской области, управления СБУ в Херсонской области, прокуратуры Херсонской области, управления ГСЧС в Херсонской области.
По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по ст. 414 Криминального кодекса ("нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих").