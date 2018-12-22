Выборы главы ПЦУ: Филарет ответил на обвинения в шантаже

По словам Филарета, митрополита не шантажировали, а «уговаривали» снять свою кандидатуру при избрании председателя ПЦУ.

Патриарх Филарет возразил заявлению митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины.

По его словам митрополита не шантажировали, а «уговаривали» снять свою кандидатуру, пишет Радио Свобода.

«Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Потому что если бы этого единства не было бы, то не было бы Собора», – сказал Филарет.

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Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

Митрополит заявил, что сделал это, потому что его шантажировали, сообщал «Первый канал социальных новостей». По его словам, он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.

Он добавил, что имел «горячие дискуссии» с Филаретом.

«Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, что не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», – сказал Михаил.

В конце концов, после разговора с президентом Петром Порошенко Михаил, по его словам, взял самоотвод «в пользу единой украинской церкви».

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, избравшего ее предстоятелем митрополита Епифания.

Патриарх Варфоломей пригласил его в Стамбул для получения томоса 6 января.