В Виннице сообщение учительницы о создании ПЦУ вызвало религиозный скандал (видео)

Учительница поздравила родителей с созданием поместной украинской церкви и пошутила, что их будут вызывать в школу, если увидят в храмах Московского патриархата.

В Виннице учительница математики в закрытой группе в соцсети поздравила родителей с созданием поместной украинской церкви. Она пошутила, что их будут вызывать в школу, если увидят в храмах Московского патриархата.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Учительница математики написала сообщение в закрытой группе для родителей. Однако сообщение попало в открытый доступ и вызвало не только гневные комментарии верующих, но и породило новые басни от российских пропагандистов.

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Учительнице начали угрожать. В Департаменте образования признают, что она нарушила этические нормы в своих высказываниях, но оснований для ее увольнения нет.

Ранее на Сумщине учительница закрылась вместе со школьниками в кабинете и не выпускала их до приезда полиции.