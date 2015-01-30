Украинский топ-менеджер Московской биржи уволился из-за обвинений в обвале рубля

Управляющий директор по срочному рынку Московской биржи, украинец Роман Сульжик уволился в связи с обвинениями в причастности к обвалу рубля, передает LB.ua.

Сульжик раньше принимал участие в оппозиционных мероприятиях в Москве и ездил на Евромайдан в Киеве. В конце декабря прошлого российская газета "Известия" опубликовала статью, в которой приводились слова депутата Госдумы Евгения Федорова ("Единая Россия") о том, что обвал рубля был спланированной акцией, за которой "стояли конкретные личности, и одной из таких личностей мог быть Роман Сульжик".

Сегодня Сульжик через фейсбук сообщил, что решил уволиться, чтобы не подставлять свою компанию.

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"К сожалению, моя личная жизненная позиция и яркая персона привели к совершенно абсурдным и необоснованным обвинениям в желтой прессе и затронули биржу. Я не хочу, чтобы моя личная жизнь и убеждения вызывали вопросы к бирже или как-то негативно сказывалось на компании, одной из лучших и наиболее прозрачных в России, поэтому я ухожу", - написал он.

"Я украинец, у меня нет и никогда не было гражданства США, и мои родители, которых я очень люблю и ради душевного спокойствия которых я принимаю это решение, всю жизнь жили и живут в Киеве", - добавил он, опровергнув информацию о наличии у него еще и гражданства США.