Календарь событий: Рождество Христово, первый полет «Руслана», «игорная» история Лас-Вегаса, открытие самых радиоактивных элементов и день рождения жвачки

24 декабря

Предновогодняя неделя, видимо, в виду подготовки большей части человечества к главным праздникам года, «отдыхает» от международных дат. Но национальные – все же есть. Так, 24 декабря Украина отмечает День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 1998 году. На сегодня армия работников архивных учреждений нашей страны составляет свыше трех тысяч человек. В самих же архивных фондах сосредоточено свыше 60 млн разного вида документов. Поздравляем всех, кто имеет отношение к этой сфере, которую без преувеличения можно назвать кладезем исторической и национальной памяти.

24 декабря у западных христиан – Сочельник, день накануне Рождества Христова, или день приготовления к этому великому празднику. Название «сочельник» происходит от слова «сочиво» - зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно вкушать «сочиво» положено в канун праздника только после литургии, которая плавно переходит в вечернюю. Традиция не садиться за стол до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа.

Есть в понедельник дата с, к сожалению, «черной» историей. 24 декабря 1865 года, после Гражданской войны 1861-1865 годов, в США несколько ветеранов-конфедератов создали тайную расистскую террористическую организацию Ку-Клукс-Клан для борьбы с негритянским движением и всякого рода прогрессивными организациями. Они придумали для себя специальную униформу: белые балахоны с прорезями для глаз для устрашения и невозможности идентификации членов организации властями. С Ку-Клукс-Кланом связывают появление понятия суд Линча. В 1870-х годах из-за совершаемых с особой жестокостью преступлений, организация была формально распущена. Однако она не прекращала своего существования и была возрождена в 1915 году в Атланте. Число членов Ку-Клукс-Клана в 1920-е годы превышало 4 млн человек. В годы Великой депрессии и затем Второй мировой войны Ку-Клукс-Клан ушел «в подполье». Но в 1960-е годы вновь о себе заявил, тогда террору подвергались активисты борьбы за гражданские права. 13 октября 1999 года городской совет Чарлстона признал Ку-Клукс-Клан террористической организацией, она была запрещена. В настоящее время Ку-Клукс-Клан не существует как единая организация, но ее приверженцы действуют не только в США, но и в других странах.

24 декабря 1982 года в Киеве совершил свой первый опытный полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», созданный в киевском ОКБ им. Антонова. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев - 73,3 м, максимальная взлетная масса - 392 тонны, грузоподъемность - 120 тонн, дальность полета - 16 000 км. В 1990 году «Руслан» осуществил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 часа 16 минут и установив 7 мировых авиационных рекордов. В середине 90-х производство «Руслана» было приостановлено. Но парк машин по сей день бьет рекорды мировых грузовых перевозок.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День путешествий по витринам.

Именины у Емельяна, Никона, Николая, Ивана, Даниила, Луки, Леонтия, Терентия и Петра.

25 декабря

Во вторник - Рождество Христово по Григорианскому календарю. Это - один из важнейших христианских праздников в более чем 100 странах мира. Его отмечают не только католики, но и православные, лютеране и другие протестантские конфессии, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются Новоюлианского календаря, совпадающего с Григорианским. С 2017 года в Украине, кроме выходного на Рождество 7 января - по Юлианскому календарю (его отмечают четыре православные церкви - Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также многие католики восточного обряда и протестанты), был введен государственный выходной 25 декабря. Это было сделано ради равных условий для христиан восточного и западного обрядов. Подсчитано, что 30% всех религиозных организаций Украины празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю - 25 декабря. Главным элементом Рождества является обычай устанавливать в домах наряженную ель. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, в обрядах которых ель была символом жизни и плодородия.

В этот день в 1759 году академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть. С помощью охлаждающих смесей он сумел в емкости понизить температуру до -56°С. Полученную в таких температурных условиях ртуть можно было ковать, рубить и пилить.

25 декабря в 2010 году начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

Неофициальный праздник - День дарения елочных шаров.

Именины у Александра и Спиридона.

26 декабря

В первый день после Рождества история отдыхает от международных праздников, но все же есть памятные даты. Так, 26 декабря 1898 года во французской Академии наук химики Пьер и Мария Кюри объявили об открытии радия и полония. История такова - супруги обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды, более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов они после нескольких лет интенсивной работы и выделили два сильно радиоактивных элемента. За свое открытие Кюри получили Нобелевскую премию. Любопытно, что на получение 1 грамма чистого радия у Кюри ушло 12 лет. Им понадобилось несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ.

В 2004 году в этот день началось землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории. Больше всего пострадали побережья Индии, Индонезии и Шри-Ланки. Общее количество погибших составило не менее 225 тысяч человек, в том числе туристы из разных стран, отдыхавшие на курортах юго-восточной Азии.

26 декабря 1946 года в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем на деньги мафии. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса. Символично, что 26 декабря отмечается, правда, неофициальный, Международный день крупье.

Неофициальные праздники - День подарков, День глубокого снега и День охоты на сны.

Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая и Ивана.

27 декабря

В четверг – день рождения Международного валютного фонда. Решение о его создании было принято 22 июля 1944 года на Бреттонвудской конференции ООН. Для этого была разработана основа соглашения (Хартия МВФ), окончательный вариант которого был подписан первыми 29 государствами 27 декабря 1945 года. МВФ был создан для кредитования государств с дефицитом платежного баланса, что несет большие риски для экономики. Предоставление финансовой помощи зачастую сопровождается рядом условий и рекомендаций. Официально свою деятельность МВФ начал 1 марта 1947 года. В том же году первый кредит был выделен Франции.

Украина является членом МВФ с 1992 года. На сегодня Фонд – один из главных финансовых партнеров нашей страны. В целом за весь период сотрудничества, с 1994 года до одобрения новой программы stand-by 18 декабря 2018 года, Международный валютный фонд поддержал реформы в Украине кредитами на сумму более 31 млрд долларов.

Неофициальные праздники - День соблазнения и День шиворот-навыворот.

Именины у Фирса, Филимона и Николая.

28 декабря

В пятницу - Международный день кино. Его история следующая: в конце зимы 1895 года братья Луи (именно он был изобретателем) и Огюст Люмьеры получили патент на аппарат «Синематограф». Уже в марте 1895 года они устроили в Париже первый в истории киносеанс. Братья презентовали, но только узкому кругу друзей, коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер». А 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Кстати, это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Кино вызвало настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их… С тех пор кинематограф прошел большой путь развития: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. Нынешнее кино, вероятно, тоже ввело бы братьев Люмьеров в шок.

28 декабря 1065 года было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства, которое впоследствии стало местом коронации всех британских монархов. Первое состоялось в феврале 1066 года – короновали Вильгельма Завоевателя. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся личности: короли, литераторы, ученые, музыканты. Среди них – Елизавета I, Георг Фридрих Гендель, Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин. Здесь же находится могила Неизвестного воина как символ памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны. Наполнено аббатство и множеством памятников мировым знаменитостям. Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

28 декабря 1869 года в американском Огайо дантист Уильям Семпл запатентовал жевательную резинку. Он предлагал изготавливать ее из каучука с добавлением мела, древесного угля и ряда ароматизаторов. Семпл утверждал, что эта смесь будет благотворно влиять на состояние зубов. Но бизнес у него не задался. Идею быстро подхватил американец Томас Адамс. Он поставил производство жвачки на промышленные рельсы. А дальше пошло и поехало… Сейчас мир тратит на жвачки миллиарды в месяц. Есть в истории жвачки очень любопытные факты: самый большой пузырь от жевательной резинки был зафиксирован в июле 1994-го года в телевизионной студии «ABC» в Нью-Йорке - диаметр составлял 58,5 сантиметров; в 1989 году в США был выдан необычный патент на «медальон для ношения жевательной резинки»; в Книге рекордов Гиннесса зафиксирована самая большая цепочка из оберток от жевательной резинки - ее масса составила 164,2 кг, состояла она из 1,2 млн звеньев от 615 758 фантиков, длина цепи - 9370,77 метра.

В этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

Неофициальные праздники - День шоколадных конфет, День продолжения банкета и День поиска северного оленя.

Именины у Павла, Василия и Степана.

29 декабря

В 1848 году в этот день в Белом доме впервые были зажжены газовые лампы.

В 1927 году 29 декабря при демонстрационном полете нового самолета погиб основатель и владелец немецкой авиакомпании «Фокке-Вульф» Георг Вульф.

В 1993 году 29 декабря 11-летний англичанин Роберт Шуман был признана самым юным человеком, посетившим оба полюса Земли.

В этот день в 1995 году был открыт Днепропетровский (ныне Днепровский) метрополитен - первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями. Торжественная закладка метрополитена состоялась 20 февраля 1981 года после проведения изыскательских и проектных работ, проходивших с 1979 года. В 1990 году были закуплены все эскалаторы, так как строительство находилось в завершающей стадии (90% готовности). Открытие было намечено на 1991 год, но состоялось оно только 29 декабря 1995 года. С 2015 года ведутся работы по продлению метро.

Неофициальные праздники – День догонов и День розыска забытых благодарностей.

Именины у Аркадия, Ильи, Петра, Марины и Владимира.

30 декабря

Предпоследний день года особенно скуп на праздники и памятные даты. И все же одна есть – 30 декабря 1978 года в Киеве была введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая.

Неофициальный, но очень важный праздник 30-го числа – День заворачивания подарков.

Именины у Дениса, Даниила, Никиты, Сергея и Николая.

С наступающим Новым годом! Календарь событий на следующую неделю – первую в 2019 году – будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная