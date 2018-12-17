Оккупанты назвали дату продажи билетов на поезда через Крымский мост

В оккупированном Крыму уже готовятся к продаже билетов на поезда по Керченскому мосту.

Железнодорожные билеты на поезда в оккупированный Крым, которые, как планируют оккупанты, будут курсировать по Крымскому мосту, поступят в продажу 9 декабря 2019 года.

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Об этом сообщил "гендиректор" ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин, передает ТАСС.

"В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года", - сообщил оккупант.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.