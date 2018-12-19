День святого Николая 2018: подарки, приметы и традиции

В ночь с 18 на 19 декабря деткам под подушку кладут подарки. Подарки получают только послушные дети, а непослушным полагаются розги.

День святого Николая - история праздника

День святого Николая у православных христиан принято отмечать 19 декабря. Католики этот праздник отмечают на две недели раньше - 6 декабря.

Николай известен своими добрыми делами и служением Богу. С юного возраста он получил духовный сан и стал проповедовать, а свое наследство направил на благотворительные цели.

19 декабря с самого утра в церквях служат службу в честь святого, а после - садятся за стол. День Святого Николая отмечают в период Рождественского поста, поэтому традиционным для этого праздника блюдом являются пироги с грибами.

Читайте такжеСегодня отмечается день ангела Катерины: поздравления и открытки

Традиции в День святого Николая

По преданию, Николай опекает нуждающихся детей: кормит дарит подарки и теплые вещи. По одной версии, он решил помочь трем девочкам, у которых не было приданого, и стал тайно приносить в их дом золотые монеты. Отсюда и возникла традиция оставлять детям подарки и сладости под подушкой.

В ночь с 18 на 19 декабря деткам под подушку кладут подарки. Подарки получают только послушные дети, а непослушным полагаются розги.

Традиционно Святой Николай является главным заступником рыбаков и моряков, они вспоминают его во время плаваний, просят щедрого улова и хорошей погоды.

Приметы в День святого Николая

В Украине считается, что Николай весь день перед праздником выпекает звездочки в подарок детям. Эти звездочки, попадая в мешок Николая, становятся похожими на своего мастера, поэтому печенье, которое дети находят под подушкой утром, называют николайчиками. Так принято называть и другие подарки, принесенные святым.

Существует также загадочное поверье: если в канун волшебного праздника загадать заветное желание, то Святой Николай его обязательно исполнит. Дети, которые уже умеют писать, в письмах просят покровителя исполнить свои мечты. Именно доброта и вера в чудеса способна хранить все самое дорогое в человеческих сердцах.